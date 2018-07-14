(Görüntülü) Su alan akaryakıt tankerinin kaptanı yardım çağrısı yaptı
AYDIN'ı Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinin kaptanı tarafından yardım çağrısında bulunuldu. İzmir'in Aliağa ilçesiden aldığı motorini Mersin'e...
14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:31
AYDIN'ı Kuşadası ilçesi açıklarında, makine dairesindeki arıza nedeniyle su almaya başlayan 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinin kaptanı tarafından yardım çağrısında bulunuldu. İzmir'in Aliağa ilçesiden aldığı motorini Mersin'e götüren 131.85 metre uzunluğunda, 18.9 metre genişliğinde, 10 bin 901 DWT tonajlı Türk bayraklı 'T.Caroline' isimli akaryakıt tankerinde, bugün öğle saatlerinde ulaştığı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında makine dairesinde arıza meydana geldi. Koç Holding'e ait bir şirketin bünyesinde hizmet veren tankerin, arızaya bağlı olarak su almaya başlaması üzerine tankerin kaptanı yardım çağrısı yaptı. Elektrik sistemleri çalışmadığı için su tahliyesi yapılamayan 9 yaşındaki tanker için Kuşadası ve Aliağa Liman Başkanlıkları harekete geçti. 19 Türk mürettebatı bulunan tankerin suyunun tahliye edilememesi halinde batma tehlikesi bulunduğu bildirildi. Aliağa Limanı'ndan 1 römorkör ile 4 pompanın su alan tankere gereken yardımın yapılabilmesi için yola çıkartıldığı bildirildi. Suyun tahliyesinin sağlanması halinde tankerin römorkörler eşliğinde Aliağa Limanı'na çekileceği belirtildi.
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