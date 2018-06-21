Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

(Görüntülü) Sözleşmeli er, nöbette intihar etti

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet K. (25), nöbet sırasında tüfekle kendisini vurdu. Yaşamını yitiren Mehmet K.'nin acı haberi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesindeki...

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda görevli Piyade Sözleşmeli Er Mehmet K. (25), nöbet sırasında tüfekle kendisini vurdu. Yaşamını yitiren Mehmet K.'nin acı haberi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesindeki ailesine verildi.

Üç yıllık sözleşmeli er Mehmet K., iddiaya göre, saat 03.00 sıralarında görevli olduğu 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'nda nöbet tuttuğu sırada tüfekle başına ateş ederek intihara kalkıştı. Durumu fark eden mesai arkadaşları, ilk müdahalede bulundu. Ağır yaralı Mehmet K., askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan er, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. 

Acı haber, sabah saatlerinde memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde oturan annesi ve babasına verildi. Sinir krizi geçiren aileye sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan yakınları da eve akın etti. Mehmet K.'nin cenazesinin yarın Ermenek'te defnedilmesi bekleniyor.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325