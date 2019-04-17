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(Görüntülü) Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

KOCAELİ merkezli 3 ilde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medyada terör örgütü...

KOCAELİ merkezli 3 ilde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından sosyal medyada terör örgütü propagandaları yaptığı belirlenen kişilere yönelik Kocaeli merkezli olmak üzere İzmir ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerden TIR şöförü olduğu belirlenen K.Ç. İzmit Gültepe Rampası'nda yapılan operasyonla gözaltına alınırken 5 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. İfadesi tamamlanan 2 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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