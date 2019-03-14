Haber- Çağatay KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ- İstanbul İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden yasadışı silah satışı ilanı veren 48 kişiyi tespit etti. Şüpheli 48 kişi hakkında alınan arama kararı üzerine sabah saatlerinde il genelinde operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Devam eden operasyon kapsamında şuana kadar 12 tüfek, 10'u kurusıkı olmak üzere toplam 15 tabanca ile 9,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerinde yasadışı tabanca ve tüfek bulunan şüpheliler gözaltına alınacağı öğrenildi.
(Görüntülü) Sosyal medyada silah satanlara operasyon
Haber- Çağatay KENARLI Kamera: Alper KORKMAZ- İstanbul İstanbul'da sosyal medya üzerinden yasadışı tabanca ve tüfek satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
14 Mart 2019 Perşembe 11:02
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