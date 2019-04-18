(Görüntülü) Sosyal medyada örgüt propagandası yapan 1'i kadın 11 şüpheli yakalandı

ADANA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından bazı sol terör örgütleri lehine propaganda yapılması üzerine çalışma başlatıı. Takibe alınan 11 ayrı hesap üzerinden propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için de operasyon gerçekleştirdi. Daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın düzenleyen TEM ekipleri, 1'i kadın 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.