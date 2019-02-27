Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Araçtaki Uğur Maden'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana gelen kazada, yaralanan olmadı. Kaza, öğle saatlerinde, Camili köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu 37 AJ 146 plakalı kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Yaralananın olmadığı kaza anı, aracın ön koltuğunda oturan Uğur Maden'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayın dolayısıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde, araçtakilerin kaza sonrası panik yaptığı anlar da yer aldı. Facebook'taki canlı yayını izlerken, kazayı görenler, 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.
(Görüntülü) Sosyal medyada canlı yayındayken, kaza yaptılar
Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun Küre ilçesinde, karlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Araçtaki Uğur Maden'in sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada meydana...
27 Şubat 2019 Çarşamba 17:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.