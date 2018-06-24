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(Görüntülü) Sosyal medyada canlı yayında kaza anını görüntüledi

TRABZON'un Arsin ilçesinde yolcu minibüsünün yol kenarındaki çöp kamyonuna arkadan çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kaza anı, bu sırada canlı yayın yapan minibüsteki yolcunun cep telefonuna yansıdı. Kaza,...

TRABZON'un Arsin ilçesinde yolcu minibüsünün yol kenarındaki çöp kamyonuna arkadan çarptığı, 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı kaza anı, bu sırada canlı yayın yapan minibüsteki yolcunun cep telefonuna yansıdı. Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Samet Çepni yönetimindeki 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sürücüsü öğrenilemeyen 34 UZ 1567 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Samet Çepni ile yolcular Mustafa Atan, Kübra Çırak, Ela Sali, Zeynep Bıyıklı, Murat Gençtürk, Mehmet Türer, Celal Çelik, Ersin Özler ve Ahmet Samanlı yaralandı. Yaralılar, Arsin, Yomra ve Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Atan, doktorların tüm çabasına karşına yaşamını yitirdi. Kübra Çırak'ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi. CANLI YAYIN SIRASINDA KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ Kaza anı, seyir halindeki minibüsün ön koltuğunda oturan yolcunun cep telefonuna yansıdı. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yolcu, kaza anını da görüntüledi. Görüntüde, müzik eşliğinde giden minibüsteki yolcuların kazayla birlikte büyük panik ve korku yaşadıkları, çığlık atarak yardım istedikleri duyuldu.

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