(Görüntülü) Soma maden faciası davasında karar çarşamba günü açıklanacak (2)- Yeniden

MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına devam edildi. Karar çıkması beklenen duruşma, üye hakimlerden Tuğşat Buğra Kıyak'ın rahatsızlanması üzerine katılamaması nedeniyle ertelendi. Karar duruşmasının 11 Temmuz çarşamba günü yapılacağı belirtildi. Bu duruma tepki gösteren aileler ise oturma eylemine başladı.



Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 'olası kastla öldürme', 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma', 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan toplam 51 sanığın yargılanmasına, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Geçen 28 Haziran'da alınan ara kararla mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı bugüne erteledi. Bu nedenle ailelere, sivil toplum kuruluşu üyeleriyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Kani Beko, Bekir Başevligen, Vehbi Bakırlıoğlu, HDP'li milletvekilleri Ahmet Şık, Serpil Kemalbay ve Oya Ersoy da destek verdi.



DURUŞMA BAŞLAR BAŞLAMAZ ERTELENDİ



Yoklamayla başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, üye hakimlerden Tuğşat Buğra Kıyak'ın rahatsızlanması nedeniyle, imza eksik olacağı için karar duruşmasını 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelediklerini söyledi. Bunun üzerine salondaki aileler duruma tepki gösterdi. Aileler duruşmanın kendilerinden kaçırılmak istendiğini öne sürdü. Duruşma salonu çıkışında da aileler adına açıklama yapan avukat Can Atalay, şöyle konuştu:



"Bu davayı bizlerden kaçıranlara direniyoruz. Üye hakimlerden birisinin rahatsızlığı gerekçe gösterilerek duruşma ertelenmeye çalışılıyor. İçeride hep beraber karar verdik. Biz buradayız. Adalet yerini buluncaya kadar buradayız. Gelsinler o kararı yüzümüze okusunlar. 'Çarşamba sabahı' dediler. Çarşamba sabahına kadar aileler ve avukatları biz burada nöbete başlıyoruz. Çarşamba sabahına kadar buradayız. Soma için adalet istiyoruz. Alacağız."



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, "Çok acı çekti anneler, babalar, evlatlar. Bugün adaletin tesis edilmesi beklentisiyle salondaydılar. Beklenmedik bir gelişme yaşandı. Mahkeme Başkanı üye hakimlerden birisinin rahatsızlığını duyurdu. Duruşmaya katılamayacağı için duruşmayı erteleyeceğini söyledi. Son derece insani bir gerekçe. Hastanın beyanı bu tip durumlarda esastır. Öyle bir tesadüf ve şüphe uyandıran bir noktaya geldi ki, aileler üye hakimin rahatsızlandığı ve karar duruşmasına gelemediği gerekçesine inanmıyorlar. Karara yaklaştıkça adaletten uzaklaşılacağı ile ilgili şüphelerin, korkuların patlama noktasıydı. Ailelerin hepsi Akhisar'da oturmuyor. Bu davaya gelebilmek için sabah 05.30'da kalkıyorlar. Birkaç gönüllü sivil toplum örgütünün ve belediyelerin gayretleriyle geliyor. Siz onları gördüğünüzde 4 saattir yorgun, aç bir şekilde buraya gelmiş oluyorlar" diye konuştu.



Aileler daha sonra duruşma salonunu önünde oturma eylemi başlattı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne iki ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için, 'olası kastla öldürme' suçundan 301 kez 20-25 yıl, 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 162 kez 2-6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2-15 yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ancak bu kişilerden, 25'inin cezalarının, kusur durumundan dolayı 3'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, Mehmet Ali Günay Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Son birikişi raporundaki suçlamalardan dolayı, Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç, hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



DAVANIN SANIKLARI



Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan 5 kişi şöyle:



"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy."



Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle:



"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal."