Taylan YILDIRIM/AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı dolayısıyla duruşmaya katılamaması nedeniyle ertelendi. Kararın 11 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı belirtildi.
(Görüntülü) Soma maden faciası davasında karar çarşamba günü açıklanacak (1)
Taylan YILDIRIM/AKHİSAR (Manisa), ()- MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5'i tutuklu 51 sanığın yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması, üye hakimin rahatsızlığı...
09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:57
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