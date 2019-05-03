(Görüntülü) Sollamaktan vazgeçti yine kazaya neden oldu: 2 ölü, 2 yaralı

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücülerden Ahmet Zeybek (65) ve eşi İsmihan Zeybek (63) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında Beyşehir- Isparta yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Yasin Çelik (26) yönetimindeki, 33 SY 218 plakalı otomobille önündeki Ali Küçükaslan yönetimindeki 42 BET 02 plakalı hafif ticari aracı sollamak istedi. Çelik, karşıdan otomobilin geldiği görünce sollamaktan vazgeçip, şeridine girmek isterken önündeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, havalanıp karşı yönden gelen Ahmet Zeybek yönetimindeki 03 PM 127 plakalı aracın üstüne düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücülerden Ahmet Zeybek ve yanındaki eşi İsmihan Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Yasin Çelik ve yanındaki Esad El Ferac'ı (48) bulundukları yerlerden çıkardı. Diğer sürücü Küçükaslan ise kazadan yara almadan kurtuldu. İyi yaralı, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşlı çiftin araç içinde sıkışan cesetleri de yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.