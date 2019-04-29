(Görüntülü) Sokakta oynayan çocukları yaraladığı idda edilen şüpheli, adliyede

KÜTAHYA'da sokakta top oynayan 2 çocuğu gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle yaraladığı iddia edilen Kemal D. (69), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen çocuklardan Binali P. ise sokakta huzurlu ve kavgasız oynamak istediklerini söyledi. Sultanbağı Mahallesi'nde dün akşam Binali P. (15) ve Buğra K. (14) top oynamak için sokağa çıktı. Aynı sokakta oturan Kemal D., çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle kızıp, av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 2 çocuk yaralandı. Çocuklar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis tarafından av tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alınan Kemal D. ise Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Geceyi gözaltında geçiren Kemal D. ifadesinde, alkol alıp evine taş atan kişileri korkutmak için av tüfeğiyle ateş ettiğini iddia ederek, "Balkonda oturduğum sırada 4 araçtan inen 20 kişilik bir grup okul önündeki boş arazide alkol alıp, dalaşmaya başladı. Ben de o şahıslara burada aile yaşadığını söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Evime taş atmaya başladılar. Ben de babamdan kalma av tüfeğiyle korkutmak için havaya 2 el ateş ettim. O şahıslar evime girip beni linç etmek istedi. Bu nedenle şahısların üzerine doğru hedef gözetmeden 1 el daha ateş ettim. Ettiğim ateşten yaralanan birileri var mı bilmiyorum" dedi. Ancak şüpheli ifadesinde yaralanan çocuklardan hiç bahsetmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan Kemal D., adliyeye sevk edildi. 'HUZURLU OYNAMAK İSTİYORUZ' Av tüfeğiyle yaralanan Binali P. ve Buğra K., tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Çocukların el, kol ve karın bölgelerine saçma isabet ettiği tespit edildi. Yaralı çocuklardan Binali P., arkadaşının çağrısı üzerine top oynamak için sokağa çıktıklarını belirterek, "Ben evdeyken arkadaşım aradı, top oynamaya çağırdı. Ben de okulun oraya gittim. Biz oynarken üst taraftan kavga sesleri geldi, merak edip oraya çıktık. O esnada 2 kişi tartışıp kavga ediyordu. Onları ayırmak isterken bu amca evinin balkonundan çıkıp bir kere havaya sonra bize doğru ateş etti. Biz kaçmaya başladık. Ben elimde ve kolumda acı hissedip baktığımda kanı görünce bayılmışım. Hastaneye geldiğimde karnımdan da vurulduğumu öğrendim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Biz çocuk olarak rahat, huzurlu, kavgasız oynamak istiyoruz" dedi. 'OĞLUMU KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE KENDİMDEN GEÇTİM' Anne Gülbahar P. ise 6 çocuğundan biri olan Binali'yi kanlar içinde görünce kendinden geçtiğini anlatarak şunları söyledi: "Ben evdeyken bir çocuk geldi, oğlumun vurularak yaralandığını söyledi. Okulun oraya panikle gittim. Baktım oğlum yerde, büyük oğlum da onun üstüne kapanmış şekilde buldum. Ben kimsesiz bir insanım. Kadın başıma 6 çocuğuma tek göz evde komşulardan gelen yardımla bakmaya çalışıyorum. Çocuğumu kanlar içinde görünce kendimden geçmişim. Polisimize, doktorlarımıza teşekkür ediyorum, yanımızda oldular. Yetkililerden herkese silah verilmemesini istiyorum. Canı sıkılan ateş etmesin; bugün bunu yapan kişi yarın kim bilir ne yapar?" MAHALLELİ DE TEPKİLİ Mahallede oturanlar da çocuklara yapılan saldırıya tepki gösterdi. Daha önce mahallede bu tür olayların yaşanmadığını belirten Hüseyin Yılmaz, "Çocuklara ateş eden kişiyi iyi tanımıyorum. Genelde sessiz bir insan diye biliyorum. Sadece camide namazlarda denk geliyoruz. Olayı duyumca şaşırdım, daha önce böyle olay olmamıştı mahallemizde" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.