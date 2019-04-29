(Görüntülü) Sokakta kavga eden 2 kişiyi çevredekiler durduramadı
ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan birbirine akraba 2 kişi sokakta kavgaya tutuştu. Mahalle sakinlerinin engel olamadığı kavga, polis müdahalesiyle son buldu, 2 kişi gözaltına alındı. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan...
29 Nisan 2019 Pazartesi 16:03
ADIYAMAN'da, aralarında husumet bulunan birbirine akraba 2 kişi sokakta kavgaya tutuştu. Mahalle sakinlerinin engel olamadığı kavga, polis müdahalesiyle son buldu, 2 kişi gözaltına alındı. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan Mehmet Akıncı ile Abdurrakıp Bayar, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde karşılaştı ve tartışmaya başladı. Kısa sürede birbiriyle tekme tokat kavga eden 2 kişiye, vatandaşlar engel olamayınca durum polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güçlükle birbirinden ayırdığı Akıncı ile Bayar'ı kelepçeleyerek gözaltına aldı ve sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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