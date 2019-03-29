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(Görüntülü) Sokakta çırılçıplak dolaşan adama gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, sokaklarda çırılçıplak gezen, ismi öğrenilemeyen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan adam, serbest bırakıldı.  Olay, geçen hafta, Muratpaşa...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, sokaklarda çırılçıplak gezen, ismi öğrenilemeyen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan adam, serbest bırakıldı. 

Olay, geçen hafta, Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ve sokaklarda çırılçıplak dolaşan erkeği görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, çıplak dolaşan adamı ekip aracına bindirip, polis merkezine götürdü. Kimliği açıklanmayan kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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