(Görüntülü) Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler, 'tecavüzcü' diye bağırdılar

KARAMAN'da Özkan K. (51) ve Atilla Ç. (36), daha önceden aralarında husumet bulunan bir grup tarafından sokak ortasında bıçaklanıp, plastik boru ve tekme ile dövüldü. Saldırganlar, yaralılardan birini "Tecavüzcü bu" diye bağırarak, çevredekilere gösterdikten sonra kaçtı. Olay, dün Ahi Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan K. ve Atilla Ç., sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çeşitli yerlerinden bıçakladıkları ikiliyi, plastik boru ve tekmeler ile dövdü. Dayak anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içindeki yaralılardan birini 'tecavüzcü bu' diye bağırarak, çevredekilere gösteren saldırganlar, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Özkan K. ve Atilla Ç., tedavi altına alındı. İkilinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis, saldırganların kimliklerini tespit etti. Özkan K. ve Atilla Ç. ile daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen saldırganlar, polis tarafından aranıyor. Öte yandan saldırganların ortaya attığı tecavüz iddiasının da araştırıldığı öğrenildi.