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(Görüntülü) Sokağa terk edilen bebeğe 'Umut' ismi verildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş bulunan 10 günlük erkek bebeğe 'Umut' ismi verildi. ​İlçe sınırları içerisinde yer alan Şahin Köprüsü civarında ağlama sesi duyanndaşlar, yeni doğan bebekle karşılaştı. İhbar...

MERSİN'in Erdemli ilçesinde sokağa terk edilmiş bulunan 10 günlük erkek bebeğe 'Umut' ismi verildi.

​İlçe sınırları içerisinde yer alan Şahin Köprüsü civarında ağlama sesi duyanndaşlar, yeni doğan bebekle karşılaştı. İhbar üzerine gelen polis, bebeği Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki Yeni Doğan Ünitesi'nde müşahede altına alınan ve 10 günlük olduğu değerlendirilen 3 kilo 200 gram ağırlığındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlgi odağı haline gelen bebeğe, hastane çalışanları tarafından 'Umut' ismi verildi.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Umut bebeğin ailesini bulmak için araştırma başlattı.

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