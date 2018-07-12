(Görüntülü) Şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği TIR, devrildi

SİVAS'ın Kangal ilçesinde şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği TIR, devrildi. TIR şoförü hastaneye kaldırılırken, kaza anı saniye saniye görüntülendi. Kaza, dün Kangal ilçesi Alacahan Köyü girişinde meydana geldi. Niğde'den yola çıkan Yusuf Karataş yönetimindeki 50 BC 667 plakalı TIR, bir süre yolda zigzak çizip ilerledikten sonra devrildi. Kazada, TIR şoförü Yusuf Karataş yaralandı. Yusuf Karataş, önce Kangal Devlet Hastanesi'ne, ardından da Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlenen TIR şoförü Karataş'ın kazayı hatırlamadığını söylediği ifade edildi. TIR'ın zigzaglar çizerek ilerleyip, bir süre sonra devrildiği kaza, aynı yöne giden bir başka araçta seyahat edenler tarafından saniye saniye görüntülendi.