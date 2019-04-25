(Görüntülü) Şoför, fenalaşan kadını otobüsle hastaneye götürdü

ŞANLIURFA’da halk otobüsünde fenalaşan genç kadın, güzegahını değiştiren şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.



Olay, öğle saatlerinde Maşuk-TOKİ hattı arasında yolcu taşıyan 63 M 2860 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Yolculardan ismi öğrenilemeyen genç kadın, araç hareket halindeyken fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden otobüs şoförü Cumali Nakışlı, güzergahtan çıkarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Otobüsten indirilerek acil serviste tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüsteki diğer yolcular ise duyarlılığı için otobüs şoförü Nakışlı'ya teşekkür etti.