(Görüntülü) Sıvı çelikle yaralanan işçilerin tedavisi sürüyor

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında, işletme alanına dökülen yaklaşık 80 ton sıvı çelik nedeniyle yaralanan işçilerden halen hastanede olan 2'sinin tedavisi sürdürülüyor. HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, çarşamba günü 24.00- 08.00 vardiyasında, iş kazası meydana geldi. 120 tonluk pota, ocağın üzerinden kaldırılarak, taşıma aracına yerleştirilirken, ocak devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik, işletme alanına döküldü. Bu sırada alanda bulunan 11 işçi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık durumu ağır olan 4 işçiden 2'si, Aliağa Devlet Hastanesi'ne, diğer 2'si ise İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 7 yaralı ise tesiste ayakta tedavi edildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İzmir'de tedavisi süren 2 işçinin ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. KAZA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA Öte yandan Ege İşçi Birliği'nin Facebook sayfasından olaydan hemen sonra cep telefonuyla çekildiği belirtilen görüntüler yayınlandı.