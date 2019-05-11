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(Görüntülü) Siverek’te silahlı kavgada otomobiller zarar gördü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bölgede bulunan 2 otomobilin hasar gördüğü kavga sonrası kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, akşam saatlerinde Abdulkadir Odabaşı...

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Bölgede bulunan 2 otomobilin hasar gördüğü kavga sonrası kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Abdulkadir Odabaşı caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulunan tabancalar ile birbirlerine ateş açarak kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar cadde üzerinde park halinde olan 2 otomobile isabet etti. İhbarla geldiği cadde üzerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan ve ardından kaçan 2 aile fertlerinin kimliklerini belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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