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(Görüntülü) Siverek'te husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Siverek'te husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı (2) 1 KİŞİ ÖLDÜ, KAVGA HASTANEDE DE SÜRDÜ Siverek'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla ağır yaranan Şaban Lale, tedaviye...

Siverek'te husumetli aileler çatıştı: 1 ölü, 6 yaralı (2) 1 KİŞİ ÖLDÜ, KAVGA HASTANEDE DE SÜRDÜ Siverek'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla ağır yaranan Şaban Lale, tedaviye alındığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Lale’nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, acilde ilk müdahaleleri yapılan Ekrem Kankılıç ve Ahmet Kankılıç ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye akın eden tarafların yakınları burada da taş ve sopalarla kavga etti. İkinci kavgada Bahri Kankılıç, Mehmet Lale, Mustafa Lale ve Murat Kurt, taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili bazı kişiler gözaltına alınırken, hastanede ve tarafların oturduğu yerlerde güvenlik önlemi alındı. Soruşturma sürüyor.

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