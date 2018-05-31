(Görüntülü) Siverek'te arpa yüklü kamyon yandı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-()ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tarlada bilinmeyen nedenle alev alan hareket halindeki arpa yüklü kamyon, yanarak demir yığınına döndü. Olay, öğle saatlerinde ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gözelek Mahallesi kırsalında meydana geldi. Tarlada çalışan biçerdöverin doldurduğu arpayı, ilçe merkezinde getirmeye çalışan Vedat Akbacı yönetimindeki 06 BT 1683 plakalı kamyon, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Duman ve alevleri fark eden sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye kiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Ön kısmı tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.