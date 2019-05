(Görüntülü) Sivas'taki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

SİVAS merkezli 2 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen şüphelileri tespit etti. Örgütün askeri mahrem yapılanmasında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik Sivas ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.R., R.A., B.D., S.Z., V.E., N.S., B.G., Y.K. ve M.K. gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüphelilerden O.R., R.A, B.D. ve V.E. dün adliyeye sevk edildi. R.A tutuklanırken, B.D., V.E. ve O.R. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Bugün de emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Z., Y.K. ve M.K. adliyeye sevk edildi. N.S. ve B.G.'nin polis sorguları ise sürüyor.