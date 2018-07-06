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(Görüntülü) Sivas'ta tarım işcilerini taşıyan midibüs devrildi: 24 yaralı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 24 kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu üzerinde, Yıldızeli ilçesi girişinde...

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada, 24 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu üzerinde, Yıldızeli ilçesi girişinde meydana geldi. Yasin İncili yönetimindeki 01 AKK 04 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, midibüste bulunan 35 kişiden 24'ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılardan 12'si Yıldızeli Devlet Hastanesi'nde, 9'u Numune Hastanesi'nde ve 3'ü ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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