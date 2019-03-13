(Görüntülü) Sivas merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
SİVAS merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 doktor ile 3 akademisyen gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına...
13 Mart 2019 Çarşamba 12:28
SİVAS merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 doktor ile 3 akademisyen gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 7'si doktor, 3'ü akademisyen, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemelerinde ve daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde isimlerinin geçtiği tespit edildi. Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.
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