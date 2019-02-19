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(Görüntülü) Şişli'de yangında can pazarı 1

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.   Yangın, saat 23.00 sıralarında...

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangın çevrede korku ve paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


 

Yangın, saat 23.00 sıralarında Feriköy Cumhuriyet Mahallesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üçüncü katta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Yangında adeta can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalanlar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olay yerinde bir süre soğutma çalışması yapıldı.


 

DUMANDAN ETKİLENENLERE OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ


 

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bina sakinlerinden bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.


 

Yangının çıkış nedenini belirlemek incelemeler sürüyor.

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