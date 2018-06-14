Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

(Görüntülü) Şırnak'ta terör operasyonu: 25 gözaltı

ŞIRNAK'ta, Ramazan Bayramı öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması, terör örgütü mensuplarının tespiti, eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ta PKK/KCK terör...

ŞIRNAK'ta, Ramazan Bayramı öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması, terör örgütü mensuplarının tespiti, eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bugün saat 04.00 sıralarında operasyon başlatıldı. Şırnak il merkezi ile Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda; şüphelilerden 25'i yakalanarak gözaltına alındı. Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılarak, suç delili olabilecek dijital materyallere el konuldu. Haklarında terör suçundan yakalama kararı bulunan 5 kişinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325