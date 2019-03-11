Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...
İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI
İstanbul'da KIZIL gün batımı

(Görüntülü) Şırnak'ta istinat duvarı çöktü; çevredeki binalar boşaltıldı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK merkezde, istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı. Yeşilyurt...

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK merkezde, istinat duvarının çökmesi nedeniyle çevredeki ev ve iş yerleri, olası çökmeye karşı sahiplerince boşaltıldı. Belediye ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı. Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarı, saat 04.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, panik yaşayan bölge sakinleri, ev ve iş yerlerini tedbir amacıyla boşalttı. İstinat duvarının gürültüyle çökmesinin ardından ailesiyle birlikte evden çıktığını anlatan mahalle sakinlerinden Rahmet Sakın, "Duvarın çökme sesiyle uyandım ve çocuklarımı dışarı çıkardım. Şu an yetkililere haber verdik. Yardım bekliyoruz. Bir önlem alınmasını bekliyoruz. Kış gününde çocukları okula göndereceğiz. Kalacağımız yer yok şu an. Bir yakınımızın yanına yerleştik" dedi. Şırnak Belediyesi ekipleri, olay yerine gelerek, güvenlik önlemi aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328