(Görüntülü) Şirketinden 50 bin lira çalan güvenlik görevlisi gece kulübünde yakalandı

BURSA’da para nakil işi yapan şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F.(49) dağıtılacak paradan 50 bin TL alıp, İstanbul'a kaçtı. Polis, yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyerek izini sürdüğü T.F.'yi İstanbul’da bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı.



Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan para nakil şirketinde meydana geldi. Güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F. izinli gününde çalıştığı şirkete giderek, bankalara dağıtılacak olan paradan 50 bin TL alıp, kayıplara karıştı. Hırsızlığı fark eden mesai arkadaşları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şirket ile çevrede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait kaydı inceledi. Şüpheli T.F.’nin İstanbul’a kaçtığı tespit edildi.



Teknik takip başlatan polis ekipleri, T.F.'yi gece kulübünde eğlenirken yakaladı. T.F.'nin üzerinde bulunan 23 bin TL şirkete teslim edilirken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.