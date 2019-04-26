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(Görüntülü) Şirket araçlarını, sahte ruhsat ve sahte plaka yapıp kiralayan 12 kişi gözaltına alındı

MERSİN, () - MERSİN Polisi, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve resmi...

MERSİN, () - MERSİN Polisi, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen şüphelilere yönelik takip başlattı. Takipte nakliye firmalarına ait araçların ruhsatları, muayene belgeleri ile plakalarının sahtelerini yapıp, başka şirketlere kiralayan şüpheliler tespit edildi. Mersin ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan 10 şirket ile 4 TIR garajına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 32 sahte plaka ve 34 sahte muayene belgesi ele geçirildi. Polis 1 şüpheliyi arıyor.
 

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