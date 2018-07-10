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(Görüntülü) Sipariş üzerine kombi çalan 'tesisat ustaları' yakalandı

KARABÜK'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K. (39) ve E.N. (25), yakalandı. 100. Yıl Mahallesi'nde, son 1 ay içerisinde 3 evden doğalgaz kombisi çalınmasıyla ilgili...

KARABÜK'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K. (39) ve E.N. (25), yakalandı.

100. Yıl Mahallesi'nde, son 1 ay içerisinde 3 evden doğalgaz kombisi çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü çalışma neticesinde kentte su ve doğalgaz tesisatı işi yapan EK. ve E.N. gözaltına alındı. 2 şüpheli polise, müşterilerinden sipariş geldiğinde evlerden kombileri çaldıklarını, kombileri ise 3 kişiye sattıklarını söyledi. Çalınan kombiler, 3 kişiden alınarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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