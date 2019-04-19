(Görüntülü) Sinop'ta fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Esra AKSU/SİNOP, () - SİNOP'ta, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Gerze ile Türkeli ilçelerinde fuhşa teşvik ve yer teminine yönelik operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 2'si kadın 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.