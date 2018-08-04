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(Görüntülü) Sinop'ta 1'i çocuk, 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi (2) Yeniden

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Osman Efe Duman (11) ile çocuğu kurtarmak için suya atlayan Mehmet Yıldız (62), boğulmak tehlikesi geçirdi. Duman ve Yıldız, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Olay,...

Esra AKSU/SİNOP, ()- SİNOP'ta serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Osman Efe Duman (11) ile çocuğu kurtarmak için suya atlayan Mehmet Yıldız (62), boğulmak tehlikesi geçirdi. Duman ve Yıldız, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Olay, kent merkezinde Akliman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren Osman Efe Duman akıntıya kapılıp suda çırpanmaya başladı. Bunu fark eden kıyıda bulunan Mehmet Yıldız, çocuğu kurtarmak için suya atladı. Ancak Yıldız da akıntıya kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkmayı başardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrasında Osman Efe Duman ve Mehmet Yıldız, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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