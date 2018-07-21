(Görüntülü) Simitçi, sıra kavgasında makasla meslektaşını yaraladı

Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, simit fırının önünde sırada bekleyen simitçiler arasında kavga çıktı. Simitçi, tartıştığı simitçinin bacağına makası sapladı. Yaralanan simitçi tedavi altına alındı. Olay sabah saatlerinde, Akyazı Yenicami Mahallesi'nde bir simit fırının önünde meydana geldi. Simit almak için sırada bekleyen simitçiler arasında iddiaya göre sıra tartışması yaşandı. Bu sırada adı öğrenilemeyen bir simitçi tezgahta bulunan makası alarak Serkan Tosunoğlu'nun bacağına sapladı. Simitçi olay yerinden kaçarken, yaralanan Serkan Tosunoğlu olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.