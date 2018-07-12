(Görüntülü) Silvan'da kaybolan 15 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu (3)

YUSUF İLE FIRAT'IN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen Fırat (40) ile Yılmaz Kızılçiçek'i (18) arama çalışmaları sırasında dün bulunan, 1 Temmuz'dan beri kayıp Yusuf Yılmaz'ın (15) cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Acılı ailesinin aldığı Yusuf Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Batman'ın Beşiri ilçesine götürüldü. Yusuf Yılmaz'ın ardından aynı kanalda bulunan Fırat Kızılçiçek'in cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. YILMAZ'IN DA CESEDİ BULUNDU Öte yandan boğulmak üzere olan ağabeyi Fırat'ı kurtarmak için sulama kanalına girdiği belirtilen Yılmaz Kızılçiçek'in de saat 01.30 sıralarında cesedine ulaşıldı. Yılmaz Kızılçiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.