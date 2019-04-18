(Görüntülü) Siloya düşen inek, kepçeyle kurtarıldı
KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde özel şirkete ait buğday silosuna düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Domaniç ilçesinde oturan Fatma Demirsoy, belediyeye ait boş arazide hayvanlarını otlatırken, sürüden ayrılan ineklerden biri,...
18 Nisan 2019 Perşembe 15:48
KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde özel şirkete ait buğday silosuna düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı. Domaniç ilçesinde oturan Fatma Demirsoy, belediyeye ait boş arazide hayvanlarını otlatırken, sürüden ayrılan ineklerden biri, yaz aylarında buğday depolamak için kullanılan içi su dolu siloya düştü. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler silodaki suyu boşalttı, ardından da halatla inek yukarı çekildi. Kurtarılan inek, koşarak sürüye katıldı.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.