(Görüntülü) Silopi'de minibüsün geçişi sırasında patlama: 2 ölü
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir grup öğrenciyi piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada, sürücüsü Servet Bilen (23)...
05 Mayıs 2019 Pazar 15:19
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir grup öğrenciyi piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada, sürücüsü Servet Bilen (23) ile yanındaki kardeşi Diyar Bilen (13) hayatını kaybetti. Silopi'den aldığı öğrencileri, minibüsle piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bırakan Servet Bilen, ardından ilçeye dönüşe geçti. Dönüş yolunda Bilen yönetimindeki 73 D 2001 plakalı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, infilak etti. Patlamada, sürücü Servet Bilen ile yanındaki kardeşi Diyar Bilen hayatını kaybetti. Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.
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