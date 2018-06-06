İstanbul Silivri Şerif Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında Aslıhan B. evinde intihar etti. Çarşafla doğalgaz borusuna kendini astığı belirtilen Aslıhan B.'nin yakınları ve komşuları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aslıhan B.'nin sosyal medya hesabında, "Bazı şeylerin değerini kaybedince anlayacaksınız, hoşçakalın" notunu paylaştığı öğrenildi. Aslıhan B.'nin en yakın arkadaşının da bir süre önce intihar ettiği belirtildi.
(Görüntülü) Silivri'de 17 yaşındaki genç kız intihar etti
İstanbul Silivri Şerif Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşında Aslıhan B. evinde intihar etti. Çarşafla doğalgaz borusuna kendini astığı belirtilen Aslıhan B.'nin yakınları ve komşuları sinir...
06 Haziran 2018 Çarşamba 16:25
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