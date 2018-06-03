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(Görüntülü) Şile'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıp

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, () ŞİLE'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor. Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah...

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, () ŞİLE'de denize açıldıktan sonra alabora olan teknede bulunan 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken 1 kişi aranıyor. Şile'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kadırıldı. Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

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