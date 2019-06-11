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(Görüntülü) Silahlı saldırı şüphelisinin otomobilinde cephanelik ele geçirildi

Hakan KALELİ/SİVAS, ()-SİVAS'ta bir eve ateş açtıktan sonra otomobille kaçan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken otomobil yapılan aramada ise 6 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, bol miktarda fişek ve 6 bıçak...

Hakan KALELİ/SİVAS, ()-SİVAS'ta bir eve ateş açtıktan sonra otomobille kaçan şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken otomobil yapılan aramada ise 6 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca, bol miktarda fişek ve 6 bıçak ele geçirdi. 

Olay saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Asmalı Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan İbrahim Çoban'a ait eve akşam saatlerinde Y.E. tarafından ateş açıldı. Ateş açıp kaçan 38 LH 237 plakalı otomobilin peşine düşen polis ekipleri kısa süren kovalamacanın ardından aracı Toptancılar kavşağında durdurdu. Sürücü Y.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 6 tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve bol miktarda fişek ile 6 bıçak ele geçirildi. Araç Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi.

Ateş açılan evin yan tarafında bulunan ve Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Yakup Çoban’a ait evin de geçen yıl Haziran ayında kurşunlandığı öğrenilirken, polis iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

 

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