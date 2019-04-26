(Görüntülü) Siirt'te PKK operasyonu: 3 gözaltı

SİİRT'te, terör örgütü PKK'ya 'yardım ve yataklık' yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda merkeze bağlı Aktaş Köyü'nde yaşayan 3 şüphelinin terör örgütü PKK'ya 'yardım ve yataklık' yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.



3 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise Browning marka 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 34 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

