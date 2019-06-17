BAYKAN (Siirt), () - SİİRT'in Baykan ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrolünde durdurulan araçta, 40 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü Ö.E. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bitlis'ten Diyarbakır'a göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Baykan'da kontrol noktası oluşturuldu. Saat 01.00 sıralarında durdurulan araçta, güvenlik güçlerince yapılan aramada, 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör olduğu tespit edilen sürücü Ö.E. ise gözaltına alındı.
(Görüntülü) Siirt'te 40 kaçak göçmen yakalandı
BAYKAN (Siirt), () - SİİRT'in Baykan ilçesinde, güvenlik güçlerinin yol kontrolünde durdurulan araçta, 40 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü Ö.E. gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı...
17 Haziran 2019 Pazartesi 18:07
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