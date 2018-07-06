(Görüntülü) Siber suçlar polisine dolandırıcılık gözaltısı

Ali AKSOYER/İSTANBUL()İSTANBUL'da Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünde polis olarak çalışan 28 yaşındaki C.H., ev sahibini "Hakkında FETÖ soruşturması var." diyerek 300 bin lira dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Paranın ilk taksiti olan 50 bin lirayı bir kafeteryada aldıktan hemen sonra suçüstü yakalanan polis memuru ifadesinde, "Onun FETÖ'cü olup olmadığını denemek istedim. Parayı aldıktan sonra müdürüme gidip durumu anlatacaktım." dedi.





EV SAHİBİ BORÇ BULMAYA ÇALIŞIRKEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



İstanbul'da polise başvuran 36 yaşındaki N.B., kiracısı olan polis memurunun kendisinden para istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Ev sahibi N.B. "Benim kiracım olarak evimi tutmuştu. Siber Suçlar Büro Amirliğinde çalışıyordu. Bir gün yanıma gelip, benim hakkımda bir FETÖ dosyası olduğunu eğer 300 bin lira bulabilirsem dosyayı ortadan kaldıracağını söyledi. Boş yere hapis yatmamam için parayı bulmam konusunda tavsiyede bulundu." dedi. Bu teklifin ardından arkadaşlarından borç para istemeye başladığını anlatan ev sahibi N.B. "Bir arkadaşımdan 30 bin lira borç isterken durumu anlattım. O da aynı şubede çalışan bir başka polis tanıdığını durumu bir de ona soracağını söyledi. Kısa süre sonra hakkımda hiç dosya olmadığını öğrendim." dedi.





POLİS OPERASYON BAŞLATTI



Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ev sahibine, polis memuru C.H.'yi arayarak teklifi kabul etmiş gibi yapmasını istedi. Bunun üzerine N.B. kiracısı polis memuruna telefon ederek ilk taksit olarak 50 bin lira vereceğini söyleyip Fatih'te bir kafeteryada buluşmak için randevu verdi.





PARAYI ALDIKTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI



Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından önlem alınan kafeteryaya gelen polis memuru C.H., seri numaraları alınmış paraları aldıktan hemen sonra gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen polis memurunun ifadesi deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.





POLİSİN İFADESİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI



Polis memuru C.H. "Ben FETÖ yüzünden polis akademisine girememiştim. Ev sahibimin de FETÖ örgütünden olduğunu düşünüyordum. Bu nedenle onu denemek için bu teklifi yaptım. Eğer parayı vermeyi kabul etseydi. Durumu müdürüme anlatıp onu yakalatacaktım. Parayı aldıktan sonra müdürüme gitmek isterken polisler beni yakaladı." dedi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.