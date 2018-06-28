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(Görüntülü) Seyyar satıcı, zabıtayı bıçakla yaraladı

ESKİŞEHİR'de seyyar satıcı Mutlu M., tezagını kaldırmasını isteyen zabıta memurlarından Muammer Sağın'ı bacağından bıçakla yaraladı. Olay, Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Mutlu...

ESKİŞEHİR'de seyyar satıcı Mutlu M., tezagını kaldırmasını isteyen zabıta memurlarından Muammer Sağın'ı bacağından bıçakla yaraladı.

Olay, Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Mutlu M., kendisinden tezgahını kaldırmasını isteyen Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli zabıta memurlarıyla tartıştı. Mutlu M., tartışmanın ardından zabıta memurlarından Muammer Sağın'ı sol bacağından bıçakla yaralayıp, kaçtı. Sağın, çağırılan 112 ambulansıyla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mutlu S. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan Türk Yerel Hizmet-Sen, Bem Bir-Sen ve Tüm Bel-Sen üyeleri saldırıyı kınadı. Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Seyfettin Kazanç, “Halkımızın, esnafımızın, şehrimizin huzuru, refahı ve düzeni için görevini ifa ederken bu elim olay sonucu yaralanan zabıta görevlisi arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs, kısa sürede emniyet ekiplerince yakalanmıştır. Bu şekilde saldırıda bulunan kişilerin gerekli cezaları almaları için haklarında yasal süreç başlatılması ve sürecin caydırıcı bir sonuca ulaştırılmasının kamu vicdanı açısından kaçınılmaz olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz" dedi.

Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Hayri Türbe ise, "Türkiye'nin her yerinde görevini yapmak isteyen zabıta arkadaşlarımız, bu tür saldırılara maruz kalmaktadır. Bu seyyar satıcı işporta terörünü bitirmek, elzem bir durum haline gelmiştir. Bu sorun basın açıklaması, kınamak gibi eylemlerle halledilebilecek bir durum değildir. Acilen yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

 

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