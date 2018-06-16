(Görüntülü) Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.



Denizli'nin travertenleri ile ünlü Pamukkale ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında seyir halindeki 48 LV 003 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü, yolun sağında durup, itfaiyeye haber verdi. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak, çabaları yetersiz kaldı.



Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.



Yangının otomobilin elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı sanılırken, polis soruşturma başlattı.