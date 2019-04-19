(Görüntülü) Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başlayan otomobilin sürücüsü aracı son anda terk etti. Otomobil ise alev topuna dönerek kullanılmaz hale geldi.



Yangın, saat 21.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu üzeri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü kavşağında meydana geldi. Ordu istikametine giden Ayhan Taşdelen (43) yönetimindeki 55 KM 870 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Taşdelen'in kenara çekerek son anda indiği otomobili alevler sardı. Olay gören yakındaki akaryakıt istasyonu görevlileri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otomobil sürücüsünün haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.