Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

(Görüntülü) Seydikemer'de yangın; alevler yerleşim yerine 2 metre kala söndürüldü

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklanan yangında, 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi yandı. Yerleşim yerine 2 metre kala, yangın havadan ve karadan müdahele...

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklanan yangında, 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi yandı. Yerleşim yerine 2 metre kala, yangın havadan ve karadan müdahele ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Seydikemer'in kırsal İzzettin Mahallesi, Dodurga Yolu mevkisindeki bir tarım arazisinde bugün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakındaki bozuk orman alanına sıçradı. Alevlerin yerleşim yerine 2 metre kadar yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter, 7 arazöz, 3 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 6 teknik personel, 5 memur, 47 orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildi. Alevler 2 saatte güçlükle söndürülürken 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangının tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklandığı belirlendi. Jandarma, neden olanların yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325