Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor
(Görüntülü) Şevket Dağ İlköğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor (2)
Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor
11 Mayıs 2018 Cuma 15:25
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