(Görüntülü) Sevgilisini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, ()- AKSARAY'da, Afganistan uyruklu inşaat işçisi Hamidullah Amini (28), tartıştığı Afgan sevgilisi Şebnem Gaffur'u (32) vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Gaffur, hastanede tedaviye alınırken, Amini ise gözaltına alındı. Emniyette sorulan sorulara cevap vermeyen Amini'nin ifadesinin alınması için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.



Olay, saat 02.30 sıralarında, Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Afganistan uyruklu inşaat işçisi Hamidullah Amini, birlikte yaşadığı Şebnem Gaffur ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Hamidullah Amini mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şebnem Gaffur'u 10 yerinden bıçakladı. Gaafur, kanlar içinde yere yığlııken, çığlıkları duyan mahalle sakinleri durum polise bildirildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gaffur ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gaffur'un durumunun ağır olduğu bildirildi.



Hamidullah Amini ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen Amini'nin tercüman aracılığıyla ifadesi alınmak istendiği ancak şüphelinin sorulan sorulara yanıt vermediği öğrenildi. Hamidullah Amini, ifadesinin Cumhuriyet Savcılığı'nda alınması için adliyeye sevk edildi. Evde yapılan incelemede ise Amini'nin olayda kullandığı bıçağın kırıldığını tespit etti.