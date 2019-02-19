(Görüntülü) Sevgililer Günü'nde silahlı saldırıya uğrayan işletmeci öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA'da, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi Lilia Z.'ye 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek götürmeye giderken, silahlı saldırıya uğrayan kafe işletmecisi İbrahim Fikret Hakverdi (59), tedavi gördüğü hastanede, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.



Olay, 14 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Kafe işletmeciliği yapan İbrahim Fikret Hakverdi, iddiaya göre, Sevgililer Günü dolayısıyla birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi Lilia Z.'ye çiçek götürmek üzere, eve doğru yürümeye başladı. Apartmana giren Hakverdi'ye, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Bacağından vurulan Hakverdi, ağır yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Hakverdi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan İbrahim Fikret Hakverdi, dün akşam yaşamını yitirdi.



ARALARINDAKİ HUSUMET YÜZÜNDEN VURMUŞ



Silahlı saldırının ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 300 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Saldırganın kimliğini belirleyen ekipler, harekete geçti. Tabancayı ateşleyen Doğan G. (31) ve ona yardım eden Canker Ş. (42), Birol B. (32) ile Onur G. (34) yakalanarak, gözaltına alındı. Doğan G., emniyetteki ifadesinde, İbrahim Fikret Hakverdi'yi aralarındaki husumet nedeniyle vurduğunu söyledi. İşlemlerinin ardından 4 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.