(Görüntülü) Sertavul Geçidi'nda kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), () - MERSİN'i İç Anadolu'ya bağlayan Sertavul Geçidi'ndeki yoğun kar yağışı nedeni ile araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Yurdun belirli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı, Akdeniz'in İç Anadolu'ya açılan kapılarından birisi olan Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde de etkili oldu. Bölgeyi kaplayan beyaz örtü karayolunda buzlanmayı da beraberinde getirdi. Zaman zaman tipinin görüldüğü bölgede araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaparken, güvenlik güçleri de kazalara karşı sürücüleri uyarıyor.